Tomo Cat (TOMO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.04585937$ 0.04585937 $ 0.04585937 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +5.38% Perubahan Harga (7D) +5.38%

Tomo Cat (TOMO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 379.05K$ 379.05K $ 379.05K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 379.05K$ 379.05K $ 379.05K Bekalan Peredaran 952.00M 952.00M 952.00M Jumlah Bekalan 951,999,999.9999999 951,999,999.9999999 951,999,999.9999999

