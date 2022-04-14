Tokenomik Tomo Cat (TOMO)

Lihat cerapan utama tentang Tomo Cat (TOMO), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Tomo Cat (TOMO) Maklumat

TOMOCAT is the descendant of the most beloved cat in Asia - Maneki Neko, being its digital representation with Tamagotchi experience:

• TomoGotchi Unique gameplay experience with combination reimagined tamagotchi and clicker mechanics with mining, leveling, personalization and mini-games.

• TomoWallet (powered by Tria) Account abstraction non-custodial wallet that lowers the entry barrier for Web3 newcomers.

• ТomoShelters Web3 Social Platform, where projects can create their own shelter with its own tasks and get access to Tomocat community.

• TomoLaunch Top opportunity to explore new Web3 projects and participate in token launches.

TRULY COMMUNITY-DRIVEN Token holders gain access to:

• Exclusive meme launchpools, • Unique NFT drops, • DAO voting that let them influence the project's direction.

With viral mechanics integrated into the app, Tomocat fosters an environment where members play a crucial role in every step forward, making it truly community-owned!

Laman Web Rasmi:
https://www.tomocat.com/
Kertas putih:
https://tomocat.gitbook.io/whitepaper

Tomo Cat (TOMO) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Tomo Cat (TOMO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 379.92K
Jumlah Bekalan:
$ 952.00M
Bekalan Edaran:
$ 952.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 379.92K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.04585937
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00039908
Tokenomik Tomo Cat (TOMO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Tomo Cat (TOMO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token TOMO yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token TOMO yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik TOMO, terokai TOMO harga langsung token!

TOMO Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju TOMO? Halaman ramalan harga TOMO kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

