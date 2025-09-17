Ton Cat (TCAT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.03286947$ 0.03286947 $ 0.03286947 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.28% Perubahan Harga (1D) -2.47% Perubahan Harga (7D) +15.36% Perubahan Harga (7D) +15.36%

Ton Cat (TCAT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, TCAT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TCAT sepanjang masa ialah $ 0.03286947, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, TCAT telah berubah sebanyak -0.28% sejak sejam yang lalu, -2.47% dalam 24 jam dan +15.36% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ton Cat (TCAT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 292.13K$ 292.13K $ 292.13K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 292.13K$ 292.13K $ 292.13K Bekalan Peredaran 637.02M 637.02M 637.02M Jumlah Bekalan 637,017,137.1477056 637,017,137.1477056 637,017,137.1477056

Had Pasaran semasa Ton Cat ialah $ 292.13K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TCAT ialah 637.02M, dengan jumlah bekalan sebanyak 637017137.1477056. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 292.13K.