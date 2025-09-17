Ton Inu (TINU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00791586$ 0.00791586 $ 0.00791586 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.01% Perubahan Harga (1D) -8.30% Perubahan Harga (7D) -0.64% Perubahan Harga (7D) -0.64%

Ton Inu (TINU) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, TINU didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TINU sepanjang masa ialah $ 0.00791586, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, TINU telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, -8.30% dalam 24 jam dan -0.64% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ton Inu (TINU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 175.08K$ 175.08K $ 175.08K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 175.08K$ 175.08K $ 175.08K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Ton Inu ialah $ 175.08K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TINU ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 175.08K.