Ton Ship (SHIP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.03% Perubahan Harga (1D) -0.64% Perubahan Harga (7D) -1.22% Perubahan Harga (7D) -1.22%

Ton Ship (SHIP) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SHIP didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SHIP sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SHIP telah berubah sebanyak -0.03% sejak sejam yang lalu, -0.64% dalam 24 jam dan -1.22% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ton Ship (SHIP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 61.55K$ 61.55K $ 61.55K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 67.11K$ 67.11K $ 67.11K Bekalan Peredaran 90.55B 90.55B 90.55B Jumlah Bekalan 98,737,802,633.31038 98,737,802,633.31038 98,737,802,633.31038

Had Pasaran semasa Ton Ship ialah $ 61.55K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SHIP ialah 90.55B, dengan jumlah bekalan sebanyak 98737802633.31038. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 67.11K.