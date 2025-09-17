Tongue Cat (LUIS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01992776$ 0.01992776 $ 0.01992776 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -1.13% Perubahan Harga (1D) -2.06% Perubahan Harga (7D) +1.65% Perubahan Harga (7D) +1.65%

Tongue Cat (LUIS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, LUIS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LUIS sepanjang masa ialah $ 0.01992776, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, LUIS telah berubah sebanyak -1.13% sejak sejam yang lalu, -2.06% dalam 24 jam dan +1.65% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Tongue Cat (LUIS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 32.33K$ 32.33K $ 32.33K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 32.33K$ 32.33K $ 32.33K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Tongue Cat ialah $ 32.33K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LUIS ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 32.33K.