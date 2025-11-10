Tonio Harga Hari Ini

Harga langsung Tonio (TONIO) hari ini ialah $ 0.00319438, dengan 40.49% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TONIO kepada USD penukaran adalah $ 0.00319438 setiap TONIO.

Tonio kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 319,438, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00M TONIO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TONIO didagangkan antara $ 0.00222656 (rendah) dan $ 0.00449749 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.03598027, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00222656.

Dalam prestasi jangka pendek, TONIO dipindahkan -12.64% dalam sejam terakhir dan -61.41% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Tonio (TONIO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 319.44K$ 319.44K $ 319.44K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 319.44K$ 319.44K $ 319.44K Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Tonio ialah $ 319.44K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TONIO ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 319.44K.