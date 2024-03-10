Tokenomik tooker kurlson (TOOKER)

Tokenomik tooker kurlson (TOOKER)

Lihat cerapan utama tentang tooker kurlson (TOOKER), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

tooker kurlson (TOOKER) Maklumat

The Tooker Kurlson project, launched on Solana on March 10, 2024, quickly showcases significant traction and community engagement. Highlights include acquiring over 2.68K holders, achieving a market cap of $13.29M, and generating $3.15M in 24-hour volume. Its unique offering centers around powerful mock interviews in the meme culture space. The project's engagement is further amplified through multiple AMAs, a variety of engaging videos, and a vast collection of memes, signifying a robust and active community.

Laman Web Rasmi:
https://www.tookerkurlson.com/

tooker kurlson (TOOKER) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk tooker kurlson (TOOKER), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 436.49K
$ 436.49K$ 436.49K
Jumlah Bekalan:
$ 970.81M
$ 970.81M$ 970.81M
Bekalan Edaran:
$ 970.81M
$ 970.81M$ 970.81M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 436.49K
$ 436.49K$ 436.49K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.135597
$ 0.135597$ 0.135597
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00044962
$ 0.00044962$ 0.00044962

Tokenomik tooker kurlson (TOOKER): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik tooker kurlson (TOOKER) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token TOOKER yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token TOOKER yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik TOOKER, terokai TOOKER harga langsung token!

TOOKER Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju TOOKER? Halaman ramalan harga TOOKER kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.