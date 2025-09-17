toona (TOONA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00270249$ 0.00270249 $ 0.00270249 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.22% Perubahan Harga (1D) -6.62% Perubahan Harga (7D) -18.44% Perubahan Harga (7D) -18.44%

toona (TOONA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, TOONA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TOONA sepanjang masa ialah $ 0.00270249, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, TOONA telah berubah sebanyak -0.22% sejak sejam yang lalu, -6.62% dalam 24 jam dan -18.44% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

toona (TOONA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 101.10K$ 101.10K $ 101.10K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 101.10K$ 101.10K $ 101.10K Bekalan Peredaran 943.55M 943.55M 943.55M Jumlah Bekalan 943,551,077.0451239 943,551,077.0451239 943,551,077.0451239

Had Pasaran semasa toona ialah $ 101.10K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TOONA ialah 943.55M, dengan jumlah bekalan sebanyak 943551077.0451239. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 101.10K.