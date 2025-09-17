Top G (TOPG) Maklumat Harga (USD)

Top G (TOPG) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, TOPG didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TOPG sepanjang masa ialah $ 0.078363, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, TOPG telah berubah sebanyak -0.80% sejak sejam yang lalu, -0.64% dalam 24 jam dan +5.12% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Top G (TOPG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 411.82K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 411.82K Bekalan Peredaran 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Top G ialah $ 411.82K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TOPG ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 411.82K.