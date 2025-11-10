TOP HAT Harga Hari Ini

Harga langsung TOP HAT (TOPHAT) hari ini ialah $ 0.00158091, dengan 0.01% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TOPHAT kepada USD penukaran adalah $ 0.00158091 setiap TOPHAT.

TOP HAT kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,525,094, dengan bekalan edaran sebanyak 963.09M TOPHAT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TOPHAT didagangkan antara $ 0.00152901 (rendah) dan $ 0.00165526 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00297249, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, TOPHAT dipindahkan +0.93% dalam sejam terakhir dan -10.51% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

TOP HAT (TOPHAT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.53M$ 1.53M $ 1.53M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.53M$ 1.53M $ 1.53M Bekalan Peredaran 963.09M 963.09M 963.09M Jumlah Bekalan 963,094,445.0 963,094,445.0 963,094,445.0

Had Pasaran semasa TOP HAT ialah $ 1.53M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TOPHAT ialah 963.09M, dengan jumlah bekalan sebanyak 963094445.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.53M.