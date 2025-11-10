Tokenomik TOP HAT (TOPHAT)

Lihat cerapan utama tentang TOP HAT (TOPHAT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:23:55 (UTC+8)
USD

TOP HAT (TOPHAT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk TOP HAT (TOPHAT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.62M
Jumlah Bekalan:
$ 963.09M
Bekalan Edaran:
$ 963.09M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.62M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00297249
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00168128
TOP HAT (TOPHAT) Maklumat

PulseChain's best meme coin. TOPHAT is the magickal coin designed for degens, dreamers, and digital outlaws. The potential of TOPHAT is limitless. With fixed supply and scarcity, TOPHAT might surprise everyone... a symbol of rebellion, community, and cosmic humor, TOPHAT brings meme culture to the next dimension—on the fastest chain alive... you can respond to any X account with 'go @tophatpulse' to generate a TOPHAT pfp for them... m'lady 🎩

Laman Web Rasmi:
https://tophatpulse.com

Tokenomik TOP HAT (TOPHAT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik TOP HAT (TOPHAT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token TOPHAT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token TOPHAT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik TOPHAT, terokai TOPHAT harga langsung token!

TOPHAT Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju TOPHAT? Halaman ramalan harga TOPHAT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

