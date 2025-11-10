Tokenomik TOPBLAST (BL4ST)
Launched in 2025 on the Binance Smart Chain (BSC), TopBlast is a staking and rewards platform that enables users to earn passive income by locking up stablecoins or the native BL4ST token. The platform offers two main pools — one for USDT staking, which provides dual rewards in BL4ST and RH Points, and another for BL4ST staking, allowing users to compound their holdings and earn additional BL4ST. Staking durations range from 30 to 90 days, with corresponding APYs of 120%, 150%, and 200%, and a 10% early unstaking fee applied to promote long-term participation.
The BL4ST token serves as the core asset of the ecosystem, powering staking rewards, yield generation, and community participation. It is tradable on PancakeSwap, with all pool and performance statistics displayed transparently on the TopBlast dashboard. By combining transparent smart contracts with a straightforward staking interface, TopBlast provides a sustainable framework for users to generate yield, optimize liquidity, and support token stability within the broader BSC ecosystem.
Tokenomik TOPBLAST (BL4ST): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik TOPBLAST (BL4ST) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token BL4ST yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token BL4ST yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik BL4ST, terokai BL4ST harga langsung token!
