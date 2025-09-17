Topcat (TOPCAT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00201134$ 0.00201134 $ 0.00201134 Harga Terendah $ 0.00002688$ 0.00002688 $ 0.00002688 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +2.88% Perubahan Harga (7D) +2.88%

Topcat (TOPCAT) harga masa nyata ialah $0.00004814. Sepanjang 24 jam yang lalu, TOPCAT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TOPCAT sepanjang masa ialah $ 0.00201134, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002688.

Dari segi prestasi jangka pendek, TOPCAT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +2.88% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Topcat (TOPCAT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 48.14K$ 48.14K $ 48.14K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 48.14K$ 48.14K $ 48.14K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Topcat ialah $ 48.14K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TOPCAT ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 48.14K.