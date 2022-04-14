Tokenomik Topcat (TOPCAT)
Topcat (TOPCAT) Maklumat
Top Cat is a meme coin on the Tron blockchain, centered around a quirky and charismatic Chinese cat who wears a distinctive hat. This feline has quickly become a sensation within the Tron community, capturing the imagination of users and taking the blockchain by storm. Our focus is on fostering a strong, vibrant community where members can connect, share experiences, and enjoy the playful spirit that Top Cat embodies. We're all about community building and creating a space where everyone can vibe together, embracing the fun and excitement that this unique meme coin brings. Whether you're a crypto enthusiast or just here for the fun, Top Cat welcomes you to be a part of our growing community!
Topcat (TOPCAT) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Topcat (TOPCAT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Topcat (TOPCAT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Topcat (TOPCAT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token TOPCAT yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token TOPCAT yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik TOPCAT, terokai TOPCAT harga langsung token!
TOPCAT Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju TOPCAT? Halaman ramalan harga TOPCAT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.