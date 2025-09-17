TopGoal (GOAL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00299739 $ 0.00299739 $ 0.00299739 24J Rendah $ 0.00312658 $ 0.00312658 $ 0.00312658 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00299739$ 0.00299739 $ 0.00299739 24J Tinggi $ 0.00312658$ 0.00312658 $ 0.00312658 Sepanjang Masa $ 0.749061$ 0.749061 $ 0.749061 Harga Terendah $ 0.00226212$ 0.00226212 $ 0.00226212 Perubahan Harga (1J) +0.01% Perubahan Harga (1D) -1.34% Perubahan Harga (7D) -1.41% Perubahan Harga (7D) -1.41%

TopGoal (GOAL) harga masa nyata ialah $0.00307887. Sepanjang 24 jam yang lalu, GOAL didagangkan antara $ 0.00299739 rendah dan $ 0.00312658 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GOAL sepanjang masa ialah $ 0.749061, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00226212.

Dari segi prestasi jangka pendek, GOAL telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, -1.34% dalam 24 jam dan -1.41% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

TopGoal (GOAL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.65M$ 1.65M $ 1.65M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.08M$ 3.08M $ 3.08M Bekalan Peredaran 536.25M 536.25M 536.25M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa TopGoal ialah $ 1.65M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GOAL ialah 536.25M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.08M.