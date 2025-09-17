Apakah itu TOPIA (TOPIA)

## What is HYTOPIA HYTOPIA is a collaborative and independent video game built by various community members at the forefront of Minecraft's modding and third-party games ecosystem for the past decade. HYTOPIA centers around a Minecraft-like game engine and platform that modernizes player and creator experiences. HYTOPIA is developed from scratch in Rust for high performance and seamless play across platforms—PC, Mac, web browser, game consoles, and mobile devices. ## What makes HYTOPIA Unique HYTOPIA is free to play and brings a familiar experience for players through cosmetics, friends lists, chats, and play pages and provides an open development environment, flexible APIs, extensive support for custom content and backward compatibility with existing content, and ready-to-use monetization systems for creators. HYTOPIA is not associated with, endorsed by, or a partner of Minecraft, Mojang, or any related parties. ## History of HYTOPIA ArkDev and Temptranquil co-founded NFT Worlds in October 2021, introducing a blockchain layer to interconnect Minecraft servers. The innovative approach attracted ~100,000 active players in the first three months before Minecraft banned blockchain technology. NFT Worlds rebranded itself as HYTOPIA and is developing its Minecraft-like game engine. ## What's next for HYTOPIA HYTOPIA is nearing beta stages and laying the foundation to (1) support all modern Minecraft versions and protocols quickly, (2) make the onboarding and transition for players frictionless and ensure the lift to use existing creator content is next to nothing, and (3) progressively rollout HYTOPIA-specific features. ## What can $TOPIA be used for $TOPIA Token is the in-game currency for the HYTOPIA ecosystem. $TOPIA enables transactions and trades among players, Worlds, and other interactions and powers the HYTOPIA blockchain. With a limited supply of 5 billion tokens, it helps create a stable, incentive-driven platform for creators and players.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai TOPIA (TOPIA) Berapakah nilai TOPIA (TOPIA) hari ini? Harga langsung TOPIA dalam USD ialah 0.00007143 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa TOPIA ke USD? $ 0.00007143 . Lihat Harga semasa TOPIA ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran TOPIA? Had pasaran untuk TOPIA ialah $ 129.33K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran TOPIA? Bekalan edaran TOPIA ialah 1.81B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TOPIA? TOPIA mencapai harga ATH sebanyak 0.121452 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TOPIA? TOPIA melihat harga ATL sebanyak 0.00003234 USD . Berapakah jumlah dagangan TOPIA? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TOPIAialah -- USD . Adakah TOPIA akan naik lebih tinggi tahun ini? TOPIA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TOPIAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

