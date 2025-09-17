TOPKEK Capital (TOPKEK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00217787$ 0.00217787 $ 0.00217787 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.34% Perubahan Harga (1D) -5.43% Perubahan Harga (7D) +31.09% Perubahan Harga (7D) +31.09%

TOPKEK Capital (TOPKEK) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, TOPKEK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TOPKEK sepanjang masa ialah $ 0.00217787, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, TOPKEK telah berubah sebanyak -0.34% sejak sejam yang lalu, -5.43% dalam 24 jam dan +31.09% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

TOPKEK Capital (TOPKEK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 188.14K$ 188.14K $ 188.14K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 188.14K$ 188.14K $ 188.14K Bekalan Peredaran 1.10B 1.10B 1.10B Jumlah Bekalan 1,099,999,648.93 1,099,999,648.93 1,099,999,648.93

Had Pasaran semasa TOPKEK Capital ialah $ 188.14K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TOPKEK ialah 1.10B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1099999648.93. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 188.14K.