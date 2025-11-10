Topless Harga Hari Ini

Harga langsung Topless (TOPLESS) hari ini ialah --, dengan 5.51% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TOPLESS kepada USD penukaran adalah -- setiap TOPLESS.

Topless kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 32,538, dengan bekalan edaran sebanyak 998.78M TOPLESS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TOPLESS didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00265903, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, TOPLESS dipindahkan -1.13% dalam sejam terakhir dan -22.04% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Topless (TOPLESS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 32.54K$ 32.54K $ 32.54K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 32.54K$ 32.54K $ 32.54K Bekalan Peredaran 998.78M 998.78M 998.78M Jumlah Bekalan 998,784,785.161118 998,784,785.161118 998,784,785.161118

Had Pasaran semasa Topless ialah $ 32.54K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TOPLESS ialah 998.78M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998784785.161118. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 32.54K.