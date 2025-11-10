Tokenomik Topless (TOPLESS)

Lihat cerapan utama tentang Topless (TOPLESS), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 19:57:09 (UTC+8)
USD

Topless (TOPLESS) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Topless (TOPLESS), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 34.71K
Jumlah Bekalan:
$ 998.78M
Bekalan Edaran:
$ 998.78M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 34.71K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00265903
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
Topless (TOPLESS) Maklumat

TOPLESS is a community-led meme token built on the Solana blockchain, launched mid‑2025. Embracing cheeky branding and a playful rallying cry—“NO TOP. NO SHAME. NO RULES. JUST #TOPLESS”—it positions itself as a rebellious, light‑hearted cultural statement in crypto, inviting participation through humor and social virality The token’s trajectory includes drama: a rug‑pull at launch by the original developer, followed by a community takeover. This has shaped TOPLESS into a symbol of decentralized resilience—humor, culture, and grassroots control reborn from initial chaos. Social‑driven engagement campaigns (e.g., meme contests),

A vision of building out an ecosystem of apps and NFTs under the #TOPLESS brand,

Community governance, where holders can vote on partnerships and future moves

Laman Web Rasmi:
https://x.com/i/communities/1953439355701166519

Tokenomik Topless (TOPLESS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Topless (TOPLESS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token TOPLESS yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token TOPLESS yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik TOPLESS, terokai TOPLESS harga langsung token!

TOPLESS Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju TOPLESS? Halaman ramalan harga TOPLESS kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

Penafian

