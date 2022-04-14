Tokenomik TORA NEKO (TORA)
TORA NEKO (TORA) Maklumat
Tora is a meme token inspired by the charm and playfulness of tabby cats, particularly Ginnan, the sister of the internet-famous Kabosu, the Shiba Inu behind Dogecoin. Built on the Ethereum blockchain as an ERC-20 token, Tora captures the spirit of the "tora neko" (Japanese for tabby cat) in a digital asset that celebrates community, humor, and the universal love for adorable felines. The project aims to create a light-hearted and engaging platform for meme enthusiasts and cat lovers alike, encouraging fun and participation in the crypto space.
TORA NEKO (TORA) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk TORA NEKO (TORA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik TORA NEKO (TORA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik TORA NEKO (TORA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token TORA yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token TORA yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik TORA, terokai TORA harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.