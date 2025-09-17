Tortuga Staked Aptos (TAPT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 5.13 $ 5.13 $ 5.13 24J Rendah $ 5.33 $ 5.33 $ 5.33 24J Tinggi 24J Rendah $ 5.13$ 5.13 $ 5.13 24J Tinggi $ 5.33$ 5.33 $ 5.33 Sepanjang Masa $ 38.0$ 38.0 $ 38.0 Harga Terendah $ 2.69$ 2.69 $ 2.69 Perubahan Harga (1J) -0.48% Perubahan Harga (1D) +1.54% Perubahan Harga (7D) +1.78% Perubahan Harga (7D) +1.78%

Tortuga Staked Aptos (TAPT) harga masa nyata ialah $5.25. Sepanjang 24 jam yang lalu, TAPT didagangkan antara $ 5.13 rendah dan $ 5.33 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TAPT sepanjang masa ialah $ 38.0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 2.69.

Dari segi prestasi jangka pendek, TAPT telah berubah sebanyak -0.48% sejak sejam yang lalu, +1.54% dalam 24 jam dan +1.78% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Tortuga Staked Aptos (TAPT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 96.33K$ 96.33K $ 96.33K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 96.33K$ 96.33K $ 96.33K Bekalan Peredaran 18.34K 18.34K 18.34K Jumlah Bekalan 18,341.23981086 18,341.23981086 18,341.23981086

Had Pasaran semasa Tortuga Staked Aptos ialah $ 96.33K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TAPT ialah 18.34K, dengan jumlah bekalan sebanyak 18341.23981086. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 96.33K.