Tortuga Staked Aptos Logo

Tortuga Staked Aptos Harga (TAPT)

Tidak tersenarai

1 TAPT ke USD Harga Langsung:

$5.25
$5.25$5.25
+1.40%1D
USD
Tortuga Staked Aptos (TAPT) Carta Harga Langsung
Tortuga Staked Aptos (TAPT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 5.13
$ 5.13$ 5.13
24J Rendah
$ 5.33
$ 5.33$ 5.33
24J Tinggi

$ 5.13
$ 5.13$ 5.13

$ 5.33
$ 5.33$ 5.33

$ 38.0
$ 38.0$ 38.0

$ 2.69
$ 2.69$ 2.69

-0.48%

+1.54%

+1.78%

+1.78%

Tortuga Staked Aptos (TAPT) harga masa nyata ialah $5.25. Sepanjang 24 jam yang lalu, TAPT didagangkan antara $ 5.13 rendah dan $ 5.33 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TAPT sepanjang masa ialah $ 38.0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 2.69.

Dari segi prestasi jangka pendek, TAPT telah berubah sebanyak -0.48% sejak sejam yang lalu, +1.54% dalam 24 jam dan +1.78% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Tortuga Staked Aptos (TAPT) Maklumat Pasaran

$ 96.33K
$ 96.33K$ 96.33K

--
----

$ 96.33K
$ 96.33K$ 96.33K

18.34K
18.34K 18.34K

18,341.23981086
18,341.23981086 18,341.23981086

Had Pasaran semasa Tortuga Staked Aptos ialah $ 96.33K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TAPT ialah 18.34K, dengan jumlah bekalan sebanyak 18341.23981086. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 96.33K.

Tortuga Staked Aptos (TAPT) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Tortuga Staked Aptos kepada USD adalah $ +0.07985.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Tortuga Staked Aptos kepada USD adalah $ -0.3401433000.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Tortuga Staked Aptos kepada USD adalah $ -0.7325682000.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Tortuga Staked Aptos kepada USD adalah $ +0.186448494246632.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.07985+1.54%
30 Hari$ -0.3401433000-6.47%
60 Hari$ -0.7325682000-13.95%
90 Hari$ +0.186448494246632+3.68%

Apakah itu Tortuga Staked Aptos (TAPT)

Tortuga Finance: -enables anyone to stake on Aptos, even if you don't have 1 million APT -allows you to stake with one click -enables stakers to stay staked while participating in DeFi As you hold tAPT, more rewards will accrue to the protocol. Later, trading out of tAPT or unstaking your tAPT will return some rewards earned through staking.

Tortuga Staked Aptos (TAPT) Sumber

Laman Web Rasmi

Tortuga Staked Aptos Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Tortuga Staked Aptos (TAPT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Tortuga Staked Aptos (TAPT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Tortuga Staked Aptos.

Semak Tortuga Staked Aptos ramalan harga sekarang!

TAPT kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Tortuga Staked Aptos (TAPT)

Memahami tokenomik Tortuga Staked Aptos (TAPT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TAPT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Tortuga Staked Aptos (TAPT)

Berapakah nilai Tortuga Staked Aptos (TAPT) hari ini?
Harga langsung TAPT dalam USD ialah 5.25 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa TAPT ke USD?
Harga semasa TAPT ke USD ialah $ 5.25. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Tortuga Staked Aptos?
Had pasaran untuk TAPT ialah $ 96.33K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran TAPT?
Bekalan edaran TAPT ialah 18.34K USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TAPT?
TAPT mencapai harga ATH sebanyak 38.0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TAPT?
TAPT melihat harga ATL sebanyak 2.69 USD.
Berapakah jumlah dagangan TAPT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TAPTialah -- USD.
Adakah TAPT akan naik lebih tinggi tahun ini?
TAPT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TAPTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

