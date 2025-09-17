Torus (TORUS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.144786 $ 0.144786 $ 0.144786 24J Rendah $ 0.195477 $ 0.195477 $ 0.195477 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.144786$ 0.144786 $ 0.144786 24J Tinggi $ 0.195477$ 0.195477 $ 0.195477 Sepanjang Masa $ 1.056$ 1.056 $ 1.056 Harga Terendah $ 0.100263$ 0.100263 $ 0.100263 Perubahan Harga (1J) -0.06% Perubahan Harga (1D) -7.97% Perubahan Harga (7D) -19.16% Perubahan Harga (7D) -19.16%

Torus (TORUS) harga masa nyata ialah $0.169322. Sepanjang 24 jam yang lalu, TORUS didagangkan antara $ 0.144786 rendah dan $ 0.195477 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TORUS sepanjang masa ialah $ 1.056, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.100263.

Dari segi prestasi jangka pendek, TORUS telah berubah sebanyak -0.06% sejak sejam yang lalu, -7.97% dalam 24 jam dan -19.16% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Torus (TORUS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.60M$ 11.60M $ 11.60M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 24.38M$ 24.38M $ 24.38M Bekalan Peredaran 68.54M 68.54M 68.54M Jumlah Bekalan 144,000,000.0 144,000,000.0 144,000,000.0

Had Pasaran semasa Torus ialah $ 11.60M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TORUS ialah 68.54M, dengan jumlah bekalan sebanyak 144000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 24.38M.