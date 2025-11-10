TosDis Harga Hari Ini

Harga langsung TosDis (DIS) hari ini ialah $ 0.993611, dengan 1.94% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DIS kepada USD penukaran adalah $ 0.993611 setiap DIS.

TosDis kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 74,519, dengan bekalan edaran sebanyak 75.00K DIS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DIS didagangkan antara $ 0.983145 (rendah) dan $ 1.014 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 253.52, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0094393.

Dalam prestasi jangka pendek, DIS dipindahkan +0.06% dalam sejam terakhir dan +2.89% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

TosDis (DIS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 74.52K$ 74.52K $ 74.52K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 99.22K$ 99.22K $ 99.22K Bekalan Peredaran 75.00K 75.00K 75.00K Jumlah Bekalan 99,860.50000000001 99,860.50000000001 99,860.50000000001

