TOSHE (TOSHE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.70% Perubahan Harga (1D) +2.22% Perubahan Harga (7D) +8.65% Perubahan Harga (7D) +8.65%

TOSHE (TOSHE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, TOSHE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TOSHE sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, TOSHE telah berubah sebanyak -0.70% sejak sejam yang lalu, +2.22% dalam 24 jam dan +8.65% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

TOSHE (TOSHE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 68.19K$ 68.19K $ 68.19K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 68.19K$ 68.19K $ 68.19K Bekalan Peredaran 101.85T 101.85T 101.85T Jumlah Bekalan 101,850,031,389,726.12 101,850,031,389,726.12 101,850,031,389,726.12

Had Pasaran semasa TOSHE ialah $ 68.19K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TOSHE ialah 101.85T, dengan jumlah bekalan sebanyak 101850031389726.12. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 68.19K.