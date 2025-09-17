Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.435848 $ 0.435848 $ 0.435848 24J Rendah $ 0.446045 $ 0.446045 $ 0.446045 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.435848$ 0.435848 $ 0.435848 24J Tinggi $ 0.446045$ 0.446045 $ 0.446045 Sepanjang Masa $ 8.42$ 8.42 $ 8.42 Harga Terendah $ 0.405114$ 0.405114 $ 0.405114 Perubahan Harga (1J) -0.16% Perubahan Harga (1D) +0.09% Perubahan Harga (7D) +1.24% Perubahan Harga (7D) +1.24%

Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS) harga masa nyata ialah $0.443297. Sepanjang 24 jam yang lalu, SPURS didagangkan antara $ 0.435848 rendah dan $ 0.446045 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SPURS sepanjang masa ialah $ 8.42, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.405114.

Dari segi prestasi jangka pendek, SPURS telah berubah sebanyak -0.16% sejak sejam yang lalu, +0.09% dalam 24 jam dan +1.24% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.44M$ 4.44M $ 4.44M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 17.76M$ 17.76M $ 17.76M Bekalan Peredaran 10.00M 10.00M 10.00M Jumlah Bekalan 40,000,000.0 40,000,000.0 40,000,000.0

Had Pasaran semasa Tottenham Hotspur FC Fan Token ialah $ 4.44M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SPURS ialah 10.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 40000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 17.76M.