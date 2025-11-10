Touch Grass Harga Hari Ini

Harga langsung Touch Grass (TOUCHGRASS) hari ini ialah $ 0.00010392, dengan 4.40% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TOUCHGRASS kepada USD penukaran adalah $ 0.00010392 setiap TOUCHGRASS.

Touch Grass kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 102,519, dengan bekalan edaran sebanyak 986.49M TOUCHGRASS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TOUCHGRASS didagangkan antara $ 0.00009793 (rendah) dan $ 0.00010385 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00012733, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00008083.

Dalam prestasi jangka pendek, TOUCHGRASS dipindahkan +1.13% dalam sejam terakhir dan -6.93% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Touch Grass (TOUCHGRASS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 102.52K$ 102.52K $ 102.52K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 102.52K$ 102.52K $ 102.52K Bekalan Peredaran 986.49M 986.49M 986.49M Jumlah Bekalan 986,492,733.435949 986,492,733.435949 986,492,733.435949

