TQQQ xStock Harga Hari Ini

Harga langsung TQQQ xStock (TQQQX) hari ini ialah $ 107.11, dengan 0.28% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TQQQX kepada USD penukaran adalah $ 107.11 setiap TQQQX.

TQQQ xStock kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,114,127, dengan bekalan edaran sebanyak 10.40K TQQQX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TQQQX didagangkan antara $ 106.78 (rendah) dan $ 107.57 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 235.95, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 82.33.

Dalam prestasi jangka pendek, TQQQX dipindahkan +0.12% dalam sejam terakhir dan -9.39% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

TQQQ xStock (TQQQX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.00M$ 4.00M $ 4.00M Bekalan Peredaran 10.40K 10.40K 10.40K Jumlah Bekalan 37,372.51348217099 37,372.51348217099 37,372.51348217099

Had Pasaran semasa TQQQ xStock ialah $ 1.11M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TQQQX ialah 10.40K, dengan jumlah bekalan sebanyak 37372.51348217099. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.00M.