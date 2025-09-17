Trabzonspor Fan Token (TRA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.399517 $ 0.399517 $ 0.399517 24J Rendah $ 0.405792 $ 0.405792 $ 0.405792 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.399517$ 0.399517 $ 0.399517 24J Tinggi $ 0.405792$ 0.405792 $ 0.405792 Sepanjang Masa $ 9.77$ 9.77 $ 9.77 Harga Terendah $ 0.399252$ 0.399252 $ 0.399252 Perubahan Harga (1J) -0.19% Perubahan Harga (1D) +0.40% Perubahan Harga (7D) -1.93% Perubahan Harga (7D) -1.93%

Trabzonspor Fan Token (TRA) harga masa nyata ialah $0.401797. Sepanjang 24 jam yang lalu, TRA didagangkan antara $ 0.399517 rendah dan $ 0.405792 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TRA sepanjang masa ialah $ 9.77, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.399252.

Dari segi prestasi jangka pendek, TRA telah berubah sebanyak -0.19% sejak sejam yang lalu, +0.40% dalam 24 jam dan -1.93% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Trabzonspor Fan Token (TRA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.88M$ 2.88M $ 2.88M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.02M$ 4.02M $ 4.02M Bekalan Peredaran 7.17M 7.17M 7.17M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa Trabzonspor Fan Token ialah $ 2.88M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TRA ialah 7.17M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.02M.