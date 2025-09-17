Traceon AI (TOAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00252577 $ 0.00252577 $ 0.00252577 24J Rendah $ 0.00255578 $ 0.00255578 $ 0.00255578 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00252577$ 0.00252577 $ 0.00252577 24J Tinggi $ 0.00255578$ 0.00255578 $ 0.00255578 Sepanjang Masa $ 0.296402$ 0.296402 $ 0.296402 Harga Terendah $ 0.00251704$ 0.00251704 $ 0.00251704 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.27% Perubahan Harga (7D) -3.77% Perubahan Harga (7D) -3.77%

Traceon AI (TOAI) harga masa nyata ialah $0.00254505. Sepanjang 24 jam yang lalu, TOAI didagangkan antara $ 0.00252577 rendah dan $ 0.00255578 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TOAI sepanjang masa ialah $ 0.296402, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00251704.

Dari segi prestasi jangka pendek, TOAI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.27% dalam 24 jam dan -3.77% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Traceon AI (TOAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 25.45K$ 25.45K $ 25.45K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 25.45K$ 25.45K $ 25.45K Bekalan Peredaran 10.00M 10.00M 10.00M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa Traceon AI ialah $ 25.45K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TOAI ialah 10.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 25.45K.