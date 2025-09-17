Lagi Mengenai TRACKEDBIO

Maklumat Harga TRACKEDBIO

Kertas putih TRACKEDBIO

Laman Web Rasmi TRACKEDBIO

Tokenomik TRACKEDBIO

Ramalan Harga TRACKEDBIO

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

TrackedBio Logo

TrackedBio Harga (TRACKEDBIO)

Tidak tersenarai

1 TRACKEDBIO ke USD Harga Langsung:

--
----
+1.30%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
TrackedBio (TRACKEDBIO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 19:50:18 (UTC+8)

TrackedBio (TRACKEDBIO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01255767
$ 0.01255767$ 0.01255767

$ 0
$ 0$ 0

-0.39%

+1.33%

-2.08%

-2.08%

TrackedBio (TRACKEDBIO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, TRACKEDBIO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TRACKEDBIO sepanjang masa ialah $ 0.01255767, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, TRACKEDBIO telah berubah sebanyak -0.39% sejak sejam yang lalu, +1.33% dalam 24 jam dan -2.08% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

TrackedBio (TRACKEDBIO) Maklumat Pasaran

$ 90.36K
$ 90.36K$ 90.36K

--
----

$ 91.18K
$ 91.18K$ 91.18K

990.89M
990.89M 990.89M

999,876,455.589301
999,876,455.589301 999,876,455.589301

Had Pasaran semasa TrackedBio ialah $ 90.36K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TRACKEDBIO ialah 990.89M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999876455.589301. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 91.18K.

TrackedBio (TRACKEDBIO) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga TrackedBio kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga TrackedBio kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga TrackedBio kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga TrackedBio kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+1.33%
30 Hari$ 0+30.68%
60 Hari$ 0-3.62%
90 Hari$ 0--

Apakah itu TrackedBio (TRACKEDBIO)

We are automating behavioral phenotyping at scale at each stage of the therapeutics discovery process for the longevity field. Currently we have three products: TrackedFlyBox, TrackedMouseWatcher, and TrackedGait, each respectively analyzing fruit flies, mice, and humans for each stage of this process. Our products can either be used in our client's facilities, or they can request we perform experiments as a CRO.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

TrackedBio (TRACKEDBIO) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

TrackedBio Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai TrackedBio (TRACKEDBIO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset TrackedBio (TRACKEDBIO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk TrackedBio.

Semak TrackedBio ramalan harga sekarang!

TRACKEDBIO kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik TrackedBio (TRACKEDBIO)

Memahami tokenomik TrackedBio (TRACKEDBIO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TRACKEDBIO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai TrackedBio (TRACKEDBIO)

Berapakah nilai TrackedBio (TRACKEDBIO) hari ini?
Harga langsung TRACKEDBIO dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa TRACKEDBIO ke USD?
Harga semasa TRACKEDBIO ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran TrackedBio?
Had pasaran untuk TRACKEDBIO ialah $ 90.36K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran TRACKEDBIO?
Bekalan edaran TRACKEDBIO ialah 990.89M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TRACKEDBIO?
TRACKEDBIO mencapai harga ATH sebanyak 0.01255767 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TRACKEDBIO?
TRACKEDBIO melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan TRACKEDBIO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TRACKEDBIOialah -- USD.
Adakah TRACKEDBIO akan naik lebih tinggi tahun ini?
TRACKEDBIO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TRACKEDBIOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 19:50:18 (UTC+8)

TrackedBio (TRACKEDBIO) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.