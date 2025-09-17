TrackedBio (TRACKEDBIO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01255767$ 0.01255767 $ 0.01255767 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.39% Perubahan Harga (1D) +1.33% Perubahan Harga (7D) -2.08% Perubahan Harga (7D) -2.08%

TrackedBio (TRACKEDBIO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, TRACKEDBIO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TRACKEDBIO sepanjang masa ialah $ 0.01255767, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, TRACKEDBIO telah berubah sebanyak -0.39% sejak sejam yang lalu, +1.33% dalam 24 jam dan -2.08% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

TrackedBio (TRACKEDBIO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 90.36K$ 90.36K $ 90.36K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 91.18K$ 91.18K $ 91.18K Bekalan Peredaran 990.89M 990.89M 990.89M Jumlah Bekalan 999,876,455.589301 999,876,455.589301 999,876,455.589301

Had Pasaran semasa TrackedBio ialah $ 90.36K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TRACKEDBIO ialah 990.89M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999876455.589301. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 91.18K.