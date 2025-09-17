Apakah itu Trackgood AI (TRAI)

In today's global landscape, sustainability and transparency are paramount. Consumers are increasingly aware of the environmental and social impacts of their purchases, demanding ethical operations and verifiable information from brands. Yet, according to 2023 reports by Deloitte and PwC, while 80% of consumers prefer brands with supply chain transparency1 , only 23% of global companies can confidently trace their products from source to shelf2 . Simultaneously, stricter laws are being enforced worldwide, requiring businesses to ensure transparency, traceability, and sustainability. Brands struggle to meet these standards due to a lack of effective tools, hindering their ability to communicate sustainability efforts to consumers. These gaps underscore the urgent need for innovative solutions that align consumer expectations with corporate capabilities. Trackgood emerges as a pioneering platform transforming how brands and consumers interact with Environmental, Social, and Governance (ESG) data. By leveraging cutting-edge technologies like artificial intelligence (AI), blockchain, and gamification, Trackgood empowers brands to transparently showcase their sustainability efforts and enables consumers to make informed, ethical purchasing decisions. Central to this initiative is the development of the world's leading ESG Large Language Model (LLM)—an AI trained on extensive ESG data from public sources, users, and brands. This LLM powers our AI agent, Traicy, who embodies a passion for sustainability and facilitates real-time engagement between brands and eco-conscious consumers. The native token, $TRAI, fuels this ecosystem by incentivizing sustainable practices and rewarding contributions from both brands and consumers. Together, Trackgood, Traicy, and $TRAI bridge gaps in supply chain transparency and consumer engagement while building the world's most comprehensive ESG knowledge base through our LLM, paving the way for a more sustainable and accountable future.

Berapakah nilai Trackgood AI (TRAI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Trackgood AI (TRAI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Trackgood AI.

Memahami tokenomik Trackgood AI (TRAI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TRAI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Trackgood AI (TRAI) Berapakah nilai Trackgood AI (TRAI) hari ini? Harga langsung TRAI dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa TRAI ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa TRAI ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Trackgood AI? Had pasaran untuk TRAI ialah $ 351.79K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran TRAI? Bekalan edaran TRAI ialah 1.00B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TRAI? TRAI mencapai harga ATH sebanyak 0.00338039 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TRAI? TRAI melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan TRAI? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TRAIialah -- USD . Adakah TRAI akan naik lebih tinggi tahun ini? TRAI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TRAIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

