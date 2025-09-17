Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24J Rendah $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 24J Tinggi $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Sepanjang Masa $ 189,500,000$ 189,500,000 $ 189,500,000 Harga Terendah $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Perubahan Harga (1J) 0.00% Perubahan Harga (1D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 189.50M$ 189.50M $ 189.50M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 189.50M$ 189.50M $ 189.50M Bekalan Peredaran 189.50M 189.50M 189.50M Jumlah Bekalan 189,500,000.0 189,500,000.0 189,500,000.0

