Lihat cerapan utama tentang Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) Maklumat

This project, facilitated by Tradable.xyz on ZKsync Era, tokenizes the North America Rent Financing Platform Senior Secured Term Notes issued by Victory Park Capital Advisors. This initiative focuses on a flexible rent financing platform with significant equity raised, forming part of Tradable’s $1.7 billion in tokenized private credit assets. It provides institutional-grade private credit exposure with targeted yields of 8-15.5%. Tradable integrates traditional and decentralized finance, employing smart contracts for AML/KYC compliance to ensure regulatory standards. The platform enhances liquidity and investor access to the $1.4 trillion RWA private credit market, streamlining asset management and due diligence via a user-friendly interface. By leveraging ZKsync’s scalable and secure infrastructure, the project connects existing financial systems to blockchain, enabling broader participation in high-quality rent financing credit investments.

Laman Web Rasmi:
https://www.tradable.xyz/

Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 189.50M
$ 189.50M$ 189.50M
Jumlah Bekalan:
$ 189.50M
$ 189.50M$ 189.50M
Bekalan Edaran:
$ 189.50M
$ 189.50M$ 189.50M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 189.50M
$ 189.50M$ 189.50M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 189,500,000
$ 189,500,000$ 189,500,000
Terendah Sepanjang Masa:
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
Harga Semasa:
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

Tokenomik Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token PC0000031 yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token PC0000031 yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik PC0000031, terokai PC0000031 harga langsung token!

PC0000031 Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju PC0000031? Halaman ramalan harga PC0000031 kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.