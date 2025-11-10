Tokenomik Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)

Tokenomik Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)

Lihat cerapan utama tentang Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:23:58 (UTC+8)
USD

Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 100.85M
$ 100.85M
Jumlah Bekalan:
$ 100.85M
$ 100.85M
Bekalan Edaran:
$ 100.85M
$ 100.85M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 100.85M
$ 100.85M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.0
$ 1.0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 1.0
$ 1.0
Harga Semasa:
$ 1.0
$ 1.0

Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) Maklumat

This project, facilitated by Tradable.xyz on ZKsync Era, tokenizes singapore-based fintech senior delayed draw term loan. The notes are issued by Victory Park Capital Advisors under the "Singapore Fintech Senior Secured Loan " deal, giving on-chain exposure to the underlying cash flows. Tradable integrates traditional and decentralized finance, employing smart contracts for AML/KYC compliance to ensure regulatory standards. The platform enhances liquidity and investor access to the multi‑trillion‑dollar private credit market, streamlining asset management and due diligence via a user‑friendly interface. By leveraging ZKsync Era's scalable and secure infrastructure, the project connects existing financial systems to blockchain rails while preserving data privacy and reducing settlement costs.

Laman Web Rasmi:
https://www.tradable.xyz/

Tokenomik Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token PC0000023 yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token PC0000023 yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik PC0000023, terokai PC0000023 harga langsung token!

PC0000023 Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju PC0000023? Halaman ramalan harga PC0000023 kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

