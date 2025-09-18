Trade Gaurd (TG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00737463$ 0.00737463 $ 0.00737463 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +18.29% Perubahan Harga (7D) +18.29%

Trade Gaurd (TG) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, TG didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TG sepanjang masa ialah $ 0.00737463, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, TG telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +18.29% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Trade Gaurd (TG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.12K$ 6.12K $ 6.12K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.12K$ 6.12K $ 6.12K Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,996,519.06 999,996,519.06 999,996,519.06

Had Pasaran semasa Trade Gaurd ialah $ 6.12K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TG ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999996519.06. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.12K.