Trader (TDE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.72 $ 1.72 $ 1.72 24J Rendah $ 1.9 $ 1.9 $ 1.9 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.72$ 1.72 $ 1.72 24J Tinggi $ 1.9$ 1.9 $ 1.9 Sepanjang Masa $ 5.15$ 5.15 $ 5.15 Harga Terendah $ 0.545218$ 0.545218 $ 0.545218 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) +7.41% Perubahan Harga (7D) +13.13% Perubahan Harga (7D) +13.13%

Trader (TDE) harga masa nyata ialah $1.87. Sepanjang 24 jam yang lalu, TDE didagangkan antara $ 1.72 rendah dan $ 1.9 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TDE sepanjang masa ialah $ 5.15, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.545218.

Dari segi prestasi jangka pendek, TDE telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, +7.41% dalam 24 jam dan +13.13% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Trader (TDE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.76M$ 1.76M $ 1.76M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.76M$ 1.76M $ 1.76M Bekalan Peredaran 944.90K 944.90K 944.90K Jumlah Bekalan 944,898.385390486 944,898.385390486 944,898.385390486

Had Pasaran semasa Trader ialah $ 1.76M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TDE ialah 944.90K, dengan jumlah bekalan sebanyak 944898.385390486. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.76M.