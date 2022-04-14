Tokenomik Trader (TDE)
Trader (TDE) Maklumat
The Trader token was developed to enable semi-automatic self-valuation. The token appreciation process occurs as follows:
Transaction fees are charged on all token movements. These fees are mostly used to purchase assets, aiming at short, medium and long-term profits, which will be reinvested in the project.
A portion of the profit obtained from the project's investments will be used to purchase the Trader token itself, which will be sent to a burn/destroy wallet, making the token more scarce. To optimize the profits that the project can offer to investors, a long-term investment approach is recommended, ideally for a full crypto asset market cycle, which lasts approximately four years.
Trader (TDE) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Trader (TDE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Trader (TDE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Trader (TDE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token TDE yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token TDE yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik TDE, terokai TDE harga langsung token!
