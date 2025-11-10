Tradescoop by Virtuals Harga Hari Ini

Harga langsung Tradescoop by Virtuals (SCOOP) hari ini ialah $ 0.00024362, dengan 6.23% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SCOOP kepada USD penukaran adalah $ 0.00024362 setiap SCOOP.

Tradescoop by Virtuals kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 246,122, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B SCOOP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SCOOP didagangkan antara $ 0.00023575 (rendah) dan $ 0.00026008 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00039027, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00004655.

Dalam prestasi jangka pendek, SCOOP dipindahkan -3.92% dalam sejam terakhir dan -4.37% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Tradescoop by Virtuals (SCOOP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 246.12K$ 246.12K $ 246.12K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 246.12K$ 246.12K $ 246.12K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Tradescoop by Virtuals ialah $ 246.12K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SCOOP ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 246.12K.