Trailblaze (XBLAZE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.0293931$ 0.0293931 $ 0.0293931 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) -0.48% Perubahan Harga (7D) +24.00% Perubahan Harga (7D) +24.00%

Trailblaze (XBLAZE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, XBLAZE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XBLAZE sepanjang masa ialah $ 0.0293931, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, XBLAZE telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, -0.48% dalam 24 jam dan +24.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Trailblaze (XBLAZE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 322.20K$ 322.20K $ 322.20K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 327.79K$ 327.79K $ 327.79K Bekalan Peredaran 412.83M 412.83M 412.83M Jumlah Bekalan 420,000,000.0 420,000,000.0 420,000,000.0

Had Pasaran semasa Trailblaze ialah $ 322.20K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XBLAZE ialah 412.83M, dengan jumlah bekalan sebanyak 420000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 327.79K.