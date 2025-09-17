TrainingDietMax (TDM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.302242 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -1.28% Perubahan Harga (1D) -1.41% Perubahan Harga (7D) +8.77%

TrainingDietMax (TDM) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, TDM didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TDM sepanjang masa ialah $ 0.302242, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, TDM telah berubah sebanyak -1.28% sejak sejam yang lalu, -1.41% dalam 24 jam dan +8.77% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

TrainingDietMax (TDM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 77.90K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 77.90K Bekalan Peredaran 94.90M Jumlah Bekalan 94,902,037.29739806

Had Pasaran semasa TrainingDietMax ialah $ 77.90K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TDM ialah 94.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 94902037.29739806. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 77.90K.