Trakx (TRKX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0011738 $ 0.0011738 $ 0.0011738 24J Rendah $ 0.00119183 $ 0.00119183 $ 0.00119183 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0011738$ 0.0011738 $ 0.0011738 24J Tinggi $ 0.00119183$ 0.00119183 $ 0.00119183 Sepanjang Masa $ 0.056939$ 0.056939 $ 0.056939 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.05% Perubahan Harga (1D) +0.64% Perubahan Harga (7D) +1.93% Perubahan Harga (7D) +1.93%

Trakx (TRKX) harga masa nyata ialah $0.00118294. Sepanjang 24 jam yang lalu, TRKX didagangkan antara $ 0.0011738 rendah dan $ 0.00119183 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TRKX sepanjang masa ialah $ 0.056939, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, TRKX telah berubah sebanyak +0.05% sejak sejam yang lalu, +0.64% dalam 24 jam dan +1.93% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Trakx (TRKX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 844.80K$ 844.80K $ 844.80K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M Bekalan Peredaran 714.38M 714.38M 714.38M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Trakx ialah $ 844.80K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TRKX ialah 714.38M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.18M.