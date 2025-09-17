TRALA TOKEN (TRALA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.178927$ 0.178927 $ 0.178927 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -1.04% Perubahan Harga (1D) -0.50% Perubahan Harga (7D) -49.49% Perubahan Harga (7D) -49.49%

TRALA TOKEN (TRALA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, TRALA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TRALA sepanjang masa ialah $ 0.178927, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, TRALA telah berubah sebanyak -1.04% sejak sejam yang lalu, -0.50% dalam 24 jam dan -49.49% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

TRALA TOKEN (TRALA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 42.04K$ 42.04K $ 42.04K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 937.29K$ 937.29K $ 937.29K Bekalan Peredaran 44.85M 44.85M 44.85M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa TRALA TOKEN ialah $ 42.04K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TRALA ialah 44.85M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 937.29K.