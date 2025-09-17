Tralalero Tralala (TRALALERO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.80% Perubahan Harga (1D) -2.26% Perubahan Harga (7D) -12.40% Perubahan Harga (7D) -12.40%

Tralalero Tralala (TRALALERO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, TRALALERO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TRALALERO sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, TRALALERO telah berubah sebanyak -0.80% sejak sejam yang lalu, -2.26% dalam 24 jam dan -12.40% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Tralalero Tralala (TRALALERO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 125.94K$ 125.94K $ 125.94K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 125.94K$ 125.94K $ 125.94K Bekalan Peredaran 998.83M 998.83M 998.83M Jumlah Bekalan 998,832,280.690795 998,832,280.690795 998,832,280.690795

Had Pasaran semasa Tralalero Tralala ialah $ 125.94K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TRALALERO ialah 998.83M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998832280.690795. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 125.94K.