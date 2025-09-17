Tranche Finance (SLICE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.04852882 $ 0.04852882 $ 0.04852882 24J Rendah $ 0.051242 $ 0.051242 $ 0.051242 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.04852882$ 0.04852882 $ 0.04852882 24J Tinggi $ 0.051242$ 0.051242 $ 0.051242 Sepanjang Masa $ 1.79$ 1.79 $ 1.79 Harga Terendah $ 0.01832946$ 0.01832946 $ 0.01832946 Perubahan Harga (1J) +0.00% Perubahan Harga (1D) +2.54% Perubahan Harga (7D) +6.91% Perubahan Harga (7D) +6.91%

Tranche Finance (SLICE) harga masa nyata ialah $0.051184. Sepanjang 24 jam yang lalu, SLICE didagangkan antara $ 0.04852882 rendah dan $ 0.051242 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SLICE sepanjang masa ialah $ 1.79, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01832946.

Dari segi prestasi jangka pendek, SLICE telah berubah sebanyak +0.00% sejak sejam yang lalu, +2.54% dalam 24 jam dan +6.91% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Tranche Finance (SLICE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 891.31K$ 891.31K $ 891.31K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Bekalan Peredaran 17.42M 17.42M 17.42M Jumlah Bekalan 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

Had Pasaran semasa Tranche Finance ialah $ 891.31K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SLICE ialah 17.42M, dengan jumlah bekalan sebanyak 20000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.02M.