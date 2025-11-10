Transfidelity Harga Hari Ini

Harga langsung Transfidelity (FIDEL) hari ini ialah $ 0.357436, dengan 1.39% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FIDEL kepada USD penukaran adalah $ 0.357436 setiap FIDEL.

Transfidelity kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 355,516, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00M FIDEL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FIDEL didagangkan antara $ 0.34473 (rendah) dan $ 0.359927 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.8633, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.300764.

Dalam prestasi jangka pendek, FIDEL dipindahkan +0.41% dalam sejam terakhir dan -10.63% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Transfidelity (FIDEL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 355.52K$ 355.52K $ 355.52K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 355.52K$ 355.52K $ 355.52K Bekalan Peredaran 1.00M 1.00M 1.00M Jumlah Bekalan 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Had Pasaran semasa Transfidelity ialah $ 355.52K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FIDEL ialah 1.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 355.52K.