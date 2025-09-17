Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.14% Perubahan Harga (1D) +10.75% Perubahan Harga (7D) +20.74% Perubahan Harga (7D) +20.74%

Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, 50STATES didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi 50STATES sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, 50STATES telah berubah sebanyak +0.14% sejak sejam yang lalu, +10.75% dalam 24 jam dan +20.74% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 14.23K$ 14.23K $ 14.23K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 14.23K$ 14.23K $ 14.23K Bekalan Peredaran 997.49M 997.49M 997.49M Jumlah Bekalan 997,493,331.565364 997,493,331.565364 997,493,331.565364

Had Pasaran semasa Traveling To All 50 States LIVE ialah $ 14.23K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran 50STATES ialah 997.49M, dengan jumlah bekalan sebanyak 997493331.565364. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 14.23K.