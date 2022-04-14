Tokenomik Traveling To All 50 States LIVE (50STATES)

Lihat cerapan utama tentang Traveling To All 50 States LIVE (50STATES), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) Maklumat

From sea to shining sea, I'm setting out to break the solo record for the fastest time to get to all 50 states, set by Barry Stiefel, at 199 hours, live only on Pump.Fun. All info is on the X. We are starting in Vermont and ending in Hawaii.

Laman Web Rasmi:
https://pump.fun/coin/4Fr2LL7tJ52Y6a8g63nHzNqWDjy9Te1H55m8rrX7pump

Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Traveling To All 50 States LIVE (50STATES), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 13.55K
Jumlah Bekalan:
$ 997.49M
Bekalan Edaran:
$ 997.49M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 13.55K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00090586
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00000954
Harga Semasa:
$ 0
Tokenomik Traveling To All 50 States LIVE (50STATES): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token 50STATES yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token 50STATES yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik 50STATES, terokai 50STATES harga langsung token!

50STATES Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju 50STATES? Halaman ramalan harga 50STATES kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.