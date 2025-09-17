Traxx (TRAXX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00044312 $ 0.00044312 $ 0.00044312 24J Rendah $ 0.00047601 $ 0.00047601 $ 0.00047601 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00044312$ 0.00044312 $ 0.00044312 24J Tinggi $ 0.00047601$ 0.00047601 $ 0.00047601 Sepanjang Masa $ 3.32$ 3.32 $ 3.32 Harga Terendah $ 0.00041321$ 0.00041321 $ 0.00041321 Perubahan Harga (1J) +0.70% Perubahan Harga (1D) +0.84% Perubahan Harga (7D) -19.87% Perubahan Harga (7D) -19.87%

Traxx (TRAXX) harga masa nyata ialah $0.0004618. Sepanjang 24 jam yang lalu, TRAXX didagangkan antara $ 0.00044312 rendah dan $ 0.00047601 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TRAXX sepanjang masa ialah $ 3.32, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00041321.

Dari segi prestasi jangka pendek, TRAXX telah berubah sebanyak +0.70% sejak sejam yang lalu, +0.84% dalam 24 jam dan -19.87% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Traxx (TRAXX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 112.67K$ 112.67K $ 112.67K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 161.64K$ 161.64K $ 161.64K Bekalan Peredaran 243.97M 243.97M 243.97M Jumlah Bekalan 350,000,000.0 350,000,000.0 350,000,000.0

Had Pasaran semasa Traxx ialah $ 112.67K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TRAXX ialah 243.97M, dengan jumlah bekalan sebanyak 350000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 161.64K.