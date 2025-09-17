TRDGtoken (TRDG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.33% Perubahan Harga (1D) +2.88% Perubahan Harga (7D) +7.14% Perubahan Harga (7D) +7.14%

TRDGtoken (TRDG) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, TRDG didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TRDG sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, TRDG telah berubah sebanyak -0.33% sejak sejam yang lalu, +2.88% dalam 24 jam dan +7.14% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

TRDGtoken (TRDG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 255.25K$ 255.25K $ 255.25K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 803.02K$ 803.02K $ 803.02K Bekalan Peredaran 31,786.08T 31,786.08T 31,786.08T Jumlah Bekalan 1.0e+17 1.0e+17 1.0e+17

Had Pasaran semasa TRDGtoken ialah $ 255.25K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TRDG ialah 31,786.08T, dengan jumlah bekalan sebanyak 1.0e+17. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 803.02K.